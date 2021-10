Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrer stoßen zusammen

Gescher (ots)

Zwei Radfahrer haben sich am Mittwoch in Gescher bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Ein 61-Jähriger war mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße aus Richtung Hauskampstraße kommend in Richtung Schüringsweg unterwegs. Der Gescheraner nutzte dazu den Gehweg entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Aus einer Auffahrt kam eine 18 Jahre alte Radfahrerin. Die Gescheranerin hatte sich in den fließenden Verkehr einordnen wollen, doch es kam zur Kollision der Radfahrenden. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

