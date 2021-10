Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Halter eines Serval gesucht

Stadtlohn (ots)

"Hier ist ein Leopard im Garten", lautete der Notruf in der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Borken. Als Polizeibeamte in Stadtlohn eintrafen, sah es im ersten Moment tatsächlich nach einem Leoparden aus, aber als das Tier seine Ohren aufstellte war klar, dass es sich eher um einen Serval (Raubkatze) handelt. Fauchend tummelte sich das exotische Tier in einem Garten an der Finkenstiege. Bislang konnte das Tier noch nicht eingefangen werden. Der Halter ist unbekannt. Er oder andere Hinweisgeber, die Angaben zu diesem Tier geben können, werden gebeten, sich direkt telefonisch an die Polizei Borken unter (02861) 9000 oder den Notruf 110 zu wenden.

