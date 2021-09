Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Einbrüche in Firmen

In vier Firmen in der Daimler-, Diesel- und Siemensstraße ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, eingebrochen worden. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Firmengebäuden in der Daimlerstraße und in jeweils eine Firma in der Diesel- und Siemensstraße. Im Inneren durchsuchten sie Räume und Mobiliar und hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Während die Suche danach den ersten Erkenntnissen zufolge in zwei Fällen erfolglos blieb, entwendeten sie in den anderen beiden Firmen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der entstandene Gesamtsachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort waren, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Metzingen (RT): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung Grafenberger-/ Nürtinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen. Gegen 10.50 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Nissan Micra auf der Grafenberger Straße in Richtung Metzingen. Zeitgleich war ein Hyundai Tucson-Lenker im Alter von 18 Jahren auf der Nürtinger Straße in Richtung Grafenberger Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung missachtete offensichtlich einer der beiden Autofahrenden das Rotlicht der Ampel, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei entstand ein Blechschaden von etwa 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell