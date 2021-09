Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten, Seniorin betrogen

Reutlingen (ots)

Radfahrer schwerverletzt zurückgelassen (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen fahndet nach einem Autofahrer, der am Mittwochmorgen nach einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer geflüchtet ist. Den aktuellen Ermittlungsergebnissen zufolge befuhr ein noch unbekannter Lenker eines silbernen Kleinwagens gegen 6.15 Uhr die Alteburgstaße in Richtung Oskar-Kalbfell-Platz und bog verbotswidrig nach rechts in die Lederstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines 55-Jährigen, der mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem parallel verlaufenden Radweg unterwegs war und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Der Radler kollidierte mit der rechten Seite des Pkw, stürzte auf den Asphalt und verletzte sich schwer. Nach dem Zusammenstoß bremste der Autofahrer kurz ab und flüchtete anschließend in Richtung Pfullingen. Der vom Unfallverursacher zurückgelassene 55-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den silbernen Kleinwagen mit vermutlich Reutlinger Zulassung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Hirrlingen (TÜ): Erneut Seniorin betrogen (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Mittwochvormittag das Opfer von Kriminellen geworden. Die Frau erhielt gegen zehn Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Arztes. Dieser gaukelte ihr vor, dass ihr Sohn nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und für die Behandlung der angeblich schweren Verletzungen spezielle Medikamente benötigt würden. Die so unter Druck gesetzte Seniorin übergab daraufhin einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen Komplizen des Anrufers, der bereits vor der Haustür wartete. Nachdem sich die Seniorin wenig später einer Angehörigen anvertraute, flog der Betrug auf.

Der Abholer des Geldes war etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet, hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Sonnenbrille. Nach der Abholung des Geldes lief er zu Fuß in Richtung Ortsmitte davon. Zeugen, die den Abholer gesehen haben oder im Laufe des Mittwochvormittags verdächtige Wahrnehmungen in Hirrlingen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Kriminalpolizei zu melden. (rn)

Balingen (ZAK): Gegen Steinmauer gekracht

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag mit seinem Wagen gegen eine Steinmauer gekracht. Der Senior befuhr kurz nach 9.30 Uhr die Behrstraße von der Wilhelmstraße herkommend und kam dabei ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab. Der Hyundai überfuhr den Gehweg und kollidierte anschließend mit der linken Front mit einer Steinmauer. Durch den Aufprall löste am Pkw das Airbag-System aus. Verletzt wurde der 71-Jährige, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, augenscheinlich nicht. Der Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf mindestens 20.000 Euro belaufen. Der Hyundai musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

