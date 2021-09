Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Unfälle nacheinander auf der B 10, Tank an Lkw bei Unfall aufgerissen

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfällen auf B 10

Mehrere Auffahrunfälle auf der linken Spur der B 10 in Richtung Stuttgart haben am Dienstagmorgen zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Zunächst fuhr kurz nach sieben Uhr im Bereich der Ausfahrt Plochingen ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes ins Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden BMW. Dies erkannte der 61 Jahre alte Lenker eines nachfolgenden Audi zu spät und fuhr seinerseits auf den Mercedes auf. Ein 60-jähriger Peugeot-Fahrer bemerkte den Unfall und leitete daher ein Bremsmanöver ein. Daraufhin krachte der VW Golf eines 22-Jährigen ins Heck des Peugeot und ein 54-jähriger Biker mit seiner Yamaha wiederrum ins Heck des Golf. Einem zweiten Motorradfahrer im Alter von 17 Jahren reichte es ebenfalls nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Der Jugendliche touchierte mit seiner KTM sowohl die Yamaha als auch den Golf und stürzte zu Boden. Auch der 54-Jährige war zu Fall gekommen. Der Fahrer des Peugeot sowie der 17-Jährige verletzten sich leicht. Letzterer wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine KTM musste wie die Yamaha abgeschleppt werden. Die Autos blieben allesamt fahrbereit. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf schätzungsweise 22.000 Euro belaufen. Obwohl der Verkehr an den Unfallstellen vorbeigeleitet werden konnte, bildete sich auf der B 10 ein kilometerlanger Rückstau, der sich auch weit auf die B 313 von Wendlingen herkommend erstreckte. (mr)

Rottenburg (TÜ): Lkw-Tank bei Unfall aufgerissen

Der Tank eines Lastwagens ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen aufgerissen worden und mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff sind ausgelaufen. Ein 43-Jähriger befuhr mit einem VW Bora gegen 6.40 Uhr die Sofienstraße und wollte den Kreuzungsbereich mit der Graf-Bentzel-Straße geradeaus in Richtung Röntgenstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug einer 58 Jahre alten Frau. Der Pkw prallte zunächst gegen das vordere, linke Rad der Zugmaschine. Im Anschluss streifte das Auto so unglücklich an dem Lastwagen entlang, dass der 1000 l fassende Tank beschädigt wurde. Daraufhin liefen etwa 400 Liter Kraftstoff auf die Straße. Aufgrund des ausgelaufenen Diesels und zum Abpumpen des restlichen Kraftstoffs rückte die Feuerwehr Rottenburg mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Weiterhin kam der Gefahrgutzug der Feuerwehr Tübingen mit 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen zur Unterstützung vor Ort. Zur Fahrbahnreinigung und Sperrung der Unfallstelle rückten Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste aus. Zudem kamen Vertreter des Umwelt-/und Ordnungsamtes vor Ort. Die Unfallstelle musste bis zehn Uhr voll gesperrt werden. Die Lkw-Lenkerin hatte sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zugezogen. Sie benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

