Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin fährt gegen Autotür

Stadtlohn (ots)

Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, hat ein 79 Jahre alter Autofahrer am Dienstag in Stadtlohn seine Fahrertür geöffnet. Der Stadtlohner hatte gegen 11.50 Uhr seinen Wagen auf der Klosterstraße abgestellt und war im Begriff auszusteigen. Das plötzlich vor ihr auftauchende Hindernis erkannte eine 47-Jährige zu spät. Die Radfahrerin aus Stadtlohn kollidierte mit der Tür, in Folge dessen sie stürzte und sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

