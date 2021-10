Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Gaxel - Dachstuhl brennt aus

Vreden (ots)

Bis auf die Grundmauern ist in Vreden ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Vredener Außenbereich Gaxel ausgebrannt. In der Nacht zum Mittwoch hatte ein Hausbewohner gegen 20.45 Uhr einen Brandmelder im ersten Obergeschoss gehört. Es seien Flammen in einer Lüftungsanlage zu sehen gewesen, gab der Geschädigte an. Eigene Löschversuche schlugen fehl, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte die Brandursache einen technischen Hintergrund haben. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 250.000 Euro. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Borken dauern an.

