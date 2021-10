Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruchsversuch in Wohnhaus

Heek (ots)

Stand gehalten hat eine Haustür einem Einbruchsversuch in Heek. Am Mittwoch zwischen 13.15 und 13.40 Uhr kamen die Täter an der Bahnhofstraße nicht zu ihrem Ziel: in das Innere eines Wohnhauses. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

