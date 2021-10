Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kellereinbrüche in der Innenstadt

Gronau (ots)

Zu zwei Kellereinbrüchen ist es in der Gronauer Innenstadt gekommen. In der Nacht zum Mittwoch an der Schulstraße und in der Nacht zum Donnerstag an der Schiefestraße. Hier erbeuteten die Einbrecher mehrere Angeln, Bohrmaschinen der Marke Makita und weitere Werkzeuge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Täter an der Schulstraße nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

