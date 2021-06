Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Brände in Ganderkesee und Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Juni 2021, kam es zu zwei Bränden im Landkreis Oldenburg.

Gegen 13:50 Uhr brannte zunächst ein Aufsitzrasenmäher in dem Mastenweg in Wardenburg.

Die Freiwillige Feuerwehr Littel löschte das Feuer. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Gegen 15:00 Uhr kam es anschließend in der Gruppenbührener Straße in Ganderkesee zu einem Brand eines Wohnwagens. Dieser war zum Brandzeitpunkt nicht zugelassen in einem Garten abgestellt.

Ursächlich für das Feuer war eine brennende Kerze, die einem Kind beim Spielen in dem Wohnwagen umgefallen war. Das Kind verständigte die Mutter, verletzt wurde niemand.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ganderkesee und Falkenburg löschten das Feuer. Der Wohnwagen wurde ebenfalls vollständig zerstört. Darüber hinaus beschädigte das Feuer einen Zaun. Der Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell