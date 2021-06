Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Raub in einer Bankfiliale in Sandkrug +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. Juni 2021, ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Raub in einer Bankfiliale in der Ladestraße in Hatten, Ortsteil Sandkrug.

Eine 26-Jährige aus der Gemeinde Wardenburg wollte Geschäftseinnahmen in der Bankfiliale einzahlen als sich der bislang unbekannte Täter ihr näherte und plötzlich eine mitgeführte Geldtasche entriss.

Die 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Täter erlangte einen vierstelligen Betrag Bargeld.

Zeugen beobachteten, wie der Mann zu Fuß in Richtung Astruper Straße flüchtete. In der Ringstraße verlor sich seine Spur.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- circa 180 bis 185 Zentimeter groß - schlanke, sportliche Statur - schwarze Kleidung - schwarze Handschuhe und Sonnenbrille - schwarz maskiert

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren möglichen Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden von der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell