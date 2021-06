Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Butjadingen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 13. Juni 2021, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall am Schulweg, Ecke Wischweg, in der Bauerschaft Stollhammerwisch.

Ein 55-Jähriger aus Nordenham befuhr den Schulweg mit seinem Pkw. An einer Engstelle wollte er einem entgegenkommenden Pkw Platz machen und fuhr dafür rückwärts aus der Engstelle.

Dabei übersah er einen hinter ihm befindlichen, 57-jährigen E-Bike-Fahrer, ebenfalls aus Nordenham. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell