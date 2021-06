Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 14. Juni 2021, in dem Zeitraum von 14:00 bis 14:15 Uhr, zerschlugen unbekannte Täter die Scheibe der hinteren, rechten Fahrzeugtür eines am "Iburgsweg" in Wardenburg abgestellten Pkw.

Der graue VW Golf war zum Tatzeitpunkt in der Nähe des dortigen "Tillysees" abgestellt.

Die Täter entwendeten unter anderem ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

