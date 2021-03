Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Mehrere Versammlungen im Wiesbadener Stadtgebiet +++ 13.03.2021, 15:00 Uhr - 20:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(he)Im Verlauf des heutigen Nachmittags, bzw. des frühen Abends fanden in Wiesbaden mehrere angemeldete Versammlungen statt, die durch die Polizei begleitet wurden. In der Reisinger Anlage / Herbertanlage fanden zwei Versammlungen statt, welche sich mit gegensätzlichen Meinungsbildern beschäftigten. Durch eine Trennung der Gruppen konnten beide Versammlungen ohne Störungen stattfinden. In Teilen wurde die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen und der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht eingehalten. Durch die Polizei wurden entsprechende Lautsprecherdurchsagen durchgeführt und Anhäufungen von Personen außerhalb des Versammlungsgeländes aufgelöst. An diesen beiden Versammlungen nahmen in der Spitze bis zu 1.000 Personen teil. Auf dem Bahnhofsvorplatz, in der Friedrich-Ebert-Allee, auf dem Luisenplatz sowie über die gesamte Wiesbadener Innenstadt verteilt wurden ebenfalls kleinere Versammlungen unterschiedlichster Vereine und Bündnisse abgehalten sowie Informationsstände politischer Parteien aufgebaut. Ab 18:30 Uhr wurden die Versammlungen durch die jeweiligen Anmelder sukzessive beendet. Im Nachgang bewegten sich mehrere Personengruppen in Richtung Landtag, bzw. dortiger Bannmeile. Polizeikräfte verlegten nach dort und sperrten den Bereich entsprechend ab. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Widerstandshandlung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

