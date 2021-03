POL-WI: +++Wohnungseinbrecher festgenommen+++Nach Trunkenheitsfahrt Polizisten angegriffen+++Kreuze von Grabsteinen entwendet+++Motrorräder entwendet+++Brandstiftungen+++

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Festnahmen nach Wohnungseinbruch,

Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Zeit: Mittwoch, 10.03.2021, 19:30 Uhr

(cp) Am frühen Mittwochabend wurden zwei mutmaßliche Einbrecher in Wiesbaden durch Anwohner gestört. Sie flüchteten zwar, wurden jedoch durch die Polizei festgenommen.

Die beiden 45 und 49 Jahre alten Männer sollen in eine Erdgeschosswohnung in der Erich-Ollenhauer-Straße eingedrungen sein. Hierfür hätten sie zunächst ein Fenstergitter herausgestemmt und anschließend das dahinterliegende Fenster aufgehebelt. Anwohner wurden aber um 19:30 Uhr auf die Einbrecher aufmerksam. Als sie dies bemerkten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Nicht zuletzt dank der sehr guten Täterbeschreibungen der Zeugen gingen die beiden Verdächtigen der Polizei jedoch schnell ins Netz. Sie waren zwar bereits mit einem Auto unterwegs, wurden aber von einer Streife bemerkt und festgenommen. Die beiden werden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

2. Bei Kontrolle Polizisten angegriffen, Ort: Wiesbaden, Murnaustraße, Zeit: Mittwoch, 10.03.2021, 19:30 Uhr

(cp) Während einer Kontrolle griffen Mittwochabend ein Autofahrer und sein Beifahrer in Wiesbaden mehrere Polizisten an.

Anlass war eine Verkehrskontrolle. Der 34-jährige Fahrer eines Fiat Punto war einem Zeugen wegen seiner verdächtigen Fahrweise aufgefallen. Dieser verständigte die Polizei und folgte dem Fahrzeug bis in die Murnaustraße. Hier stiegen Fahrer und Beifahrer aus und begaben sich zu einer Personengruppe, die auf dem dortigen Freizeitgelände Sport trieb. Die kurze Zeit später eintreffende Polizei kontrollierte den Fahrer. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er keinen Führerschein hatte und zudem nach Alkohol roch. Da er nach Schilderung der Beamten sehr aggressiv gewesen sei, kam noch eine weitere Streife hinzu. Bei der folgenden Festnahme habe er sich heftig gewehrt und noch versucht, eine Beamtin zu beißen. Zudem sei der 39-Jährige Beifahrer hinzugekommen und habe einen der Beamten angegriffen, der sich hieraufhin mit Pfefferspray zur Wehr setzte. Fahrer und Beifahrer wurden zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit auf das Revier genommen und anschließend entlassen. Sie müssen sich jetzt in mehreren Strafverfahren verantworten. Ein Polizist wurde während der Maßnahmen leicht verletzt.

3. Buntmetalldiebe auf dem Kostheimer Friedhof, Ort: Wiesbaden, Mz.-Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Zeit: Dienstag, 09.03.2021 bis Mittwoch, 10.03.2021, 11:00 Uhr

(cp) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Buntmetalldiebe Grabornamente von einem Wiesbadener Friedhof.

Im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kostheim hatten es die unbekannten Täter auf Messing abgesehen. Friedhofsangestellte bemerkten die am Vormittag und alarmierten die Polizei. Die Diebe hatten an 26 Grabsteinen Kreuze und andere Ornamente im Wert von mehreren Tausend Euro herausgebrochen. Die Grabsteine wurden hierbei teilweise erheblich beschädigt. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter 0611 / 345-2240 entgegen.

4. Zwei Motorroller entwendet,

Ort: Wiesbaden, Mz.-Kostheim, An der Taunusbahn / Hochheimer Straße, Zeit: Dienstag, 09.03.2021 bis Mittwoch 10.03.2021

(cp) Im Wiesbadener Stadtteil Mz.-Kostheim wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Roller entwendet.

An der Taunusbahn entwendeten Unbekannte zwischen 23:50 und 08:15 Uhr einen silber-schwarzen Motorroller der Marke Taiwan mit dem Kennzeichen MZ-LR 143. Ein blauer Motorroller der Marke Changzhou Kwang wurde zwischen 17:00 Uhr und 09:30 Uhr in der Hochheimer Straße gestohlen. Dessen Besitzer hatte dies noch gar nicht bemerkt, als sein Fahrzeug im Gänsweg auf einer Pferdekoppel gefunden wurde. Der Roller war kurzgeschlossen und von den Tätern dort zurückgelassen worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

5. Brandstiftungen in Wiesbaden,

Ort: Wiesbaden, Kloppenheim, Pfortenstraße / Erbenheim, Am Bürgerhaus, Zeit: Mittwoch, 10.03.2021, 16:35 Uhr / 18:30 Uhr

(cp) Mittwochnachmittag wurden in Wiesbaden, mutmaßlich von Kindern und Jugendlichen an zwei Stellen Brände gelegt.

In Kloppenheim wurden gegen 16:35 Uhr von Zeugen in Höhe der Pfortenstraße zwei Jungs im Alter von etwa acht bis zwölf Jahren dabei beobachtet, wie sie auf einem Feld einen Heuballen in Brand setzten und dann wegrannten. Einer von beiden soll mit einem grünen Oberteil bekleidet gewesen sein. Um 18:30 Uhr brannte dann auf 40 Metern Länge eine Hecke in Erbenheim, bei den Kleingärten in der Straße "Am Bürgerhaus". Hier waren zuvor drei bis vier Jugendliche beobachtet worden, die nicht näher beschrieben werden konnten. Ob sie das Feuer legten, ist unklar. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr schnell gelöscht und es entstand lediglich geringer Sachschaden. In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 zu melden

6. Neun Fahrzeuge beschädigt

Ort: Wiesbaden, Bierstadt, Schultheißstraße, Zeit: Mittwoch, 10.03.2021 bis Donnerstag, 11.03.2021

(cp) Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten Unbekannte in Wiesbaden-Bierstadt neun geparkte Fahrzeuge. An den Fahrzeugen, die alle in der Schultheißstraße geparkt waren, wurden jeweils die Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.700 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter 0611 / 345-2440 entgegen.

7. Seniorin in Wohnung bestohlen,

Ort: Wiesbaden, Biebrich, Reuchlinstraße, Zeit: Montag, 08.03.2021, 16:00 Uhr

Zwei unbekannte Täter haben am Montag in Wiesbaden eine über 90 Jahre alte Dame in ihrer Wohnung bestohlen.

Der Diebstahl wurde erst am Mittwoch durch eine Pflegekraft festgestellt, die sich um die ältere Dame kümmert. Außer, dass Bargeld fehlte, wurden von den Unbekannten auch noch weitere Gegenstände aus verschiedenen Zimmern mitgenommen. Die Dame selbst war zwar zur Tatzeit anwesend, dachte aber, dass es Bekannte gewesen seien, die sie besuchen wollten. Dem war leider nicht so. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach einem Mann und einer Frau. Sie waren zur Tatzeit von Nachbarn beobachtet worden, wie sie mit einer vollen Tasche und einem Einkaufstrolley das Haus verließen. Beide sollen ca. 50 Jahre alt und 170cm groß sein. Der Mann hat graue Haare und trug eine Mütze, die Frau einen Kurzhaarschnitt in Form eines Bob. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

