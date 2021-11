Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211118-1: Auto brannte in Tiefgarage vollständig aus - Zeugen gesucht

Hürth-Hermülheim (ots)

14 Autos, das Bauwerk selbst und die Verkabelung des Gebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht (Donnerstag, 18. November) kam es um 2.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem folgenschweren Brand in einer Tiefgarage. Die Polizei evakuierte angrenzende Mehrfamilienhäuser. Es entstand hoher Sachschaden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Streifenbeamte erhielten gegen 2.30 Uhr den Einsatz zu einem Brand in einer Tiefgarage am Liblarer Weg in Hürth-Hermülheim. Dort hatte ein Zeuge, der durch den Brandgeruch geweckt worden sein soll, eine starke Rauchentwicklung aus der Garage festgestellt und die Feuerwehr informiert. Die Beamten evakuierten unverzüglich angrenzende Wohnhäuser.

Die eintreffende Feuerwehr löschte in der Tiefgarage einen in Vollbrand stehenden Ford Fiesta. Ein danebenstehender Audi erlitt durch die große Hitzeeinwirkung erhebliche Schäden. Umliegende Autos, die dort abgestellt waren, erlitten Schäden durch Rußautrag. Die Decke der Tiefgarage war rußgeschwärzt und Teile der Decke waren abgeplatzt. Leitungen hingen von der Decke. Der Gesamtsachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ermittelt in alle Richtungen, macht aber auch deutlich, dass eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Da den Ermittlern zur eigentlichen Brandentstehung bisher keine Erkenntnisse vorliegen, bitten diese um Zeugenhinweise. "Wer kann Angaben dazu machen, ob sich im tatrelevanten Zeitraum eine oder mehrere Personen an oder in der Tiefgarage aufgehalten haben?". Hinweise können telefonisch unter 02233 52-0 oder auf per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de übermittelt werden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell