Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Suzuki beschädigt

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es auf der Straße Schmidtsmeetken in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich touchierte ein Radfahrer einen am Straßenrand geparkten weißen Suzuki Ignis. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/980-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell