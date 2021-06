Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag kam es auf der Baumwollstraße in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 17.15 Uhr auf seinem Motorrad in Richtung Nordhorn unterwegs. In einer dortigen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell