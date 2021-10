Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Höfer - Fast auf Betrüger hereingefallen

Celle (ots)

Ein 86 Jahre alter Mann aus Höfer wäre kürzlich beinahe auf einen Telefonbetrüger hereingefallen.

Am Freitagnachmittag erhielt der Senior einen Anruf von einer weinenden Frau, die behauptete, seine Tochter zu sein. Scheinbar verzweifelt teilte sie mit, sie habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Kurz darauf kam ein Mann ans Telefon und gab sich als Polizist aus. Dieser behauptete, die Tochter sei nach dem Unfall in Untersuchungshaft gekommen. Als Vater könne er jedoch helfen, indem er eine fünfstellige Summe zahle. Der 86-Jährige sagte seine Unterstützung zu und äußerte, er wolle nun zur Bank nach Celle fahren, um Schmuck aus dem Schließfach zu holen. Der Anrufer wies ihn an, mit der Schmucktasche in Celle zu warten. Es käme ein Mitarbeiter des Amtsgerichts, um den Schmuck entgegen zu nehmen. Tatsächlich erschien ein junger Mann am verabredeten Ort in der Innenstadt. Geistesgegenwärtig fragte der 86-Jährige nach dem Ausweis des angeblichen Gerichtsmitarbeiters. Er konnte keinen Ausweis vorweisen und rannte davon. Der wertvolle Schmuck kam im Anschluss wieder ins Schließfach.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell