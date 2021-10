Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zeugen gesucht

Ringe (ots)

Am Freitagmorgen gegen 8:50 Uhr kam es auf der Emlichheimer Straße in Ringe zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer eines Sattelschleppers setzte zum Überholen an und stieß hierbei mit einem bereits im Überholvorgang befindlichen Mercedes Benz zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sattelschlepper samt Auflieger, mit niederländischen Kennzeichen, handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

