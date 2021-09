Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Carport und sechs Fahrzeuge abgebrannt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Carport und sechs Fahrzeuge sind am späten Dienstagabend in der Hauptstraße einem Feuer zum Opfer gefallen. Unter dem Carport parkten zwei Autos, zwei Motorroller, ein Motorrad und ein Mofa. Aus noch bislang ungeklärten Gründen brach kurz nach 21 Uhr das Feuer aus. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Durch das Feuer wurde auch eine Garage angrenzende in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandgutachter wurde beauftragt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

