Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Besser zu Fuß zur Schule!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Kinder, die nicht angeschnallt waren, und das Auto mit defektem Bremslicht - das ist die Bilanz der sogenannten Schulwegüberwachung am Montag vor der Grundschule in der Ringstraße. Einsatzkräfte der Polizei hatten an diesem Morgen ein besonderes Augenmerk auf Elterntaxis. Den Beamten fiel ein Mann auf, bei dem zwei Kinder im Fahrzeug mitfuhren. Die ABC-Schützen waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt. Am Auto war das Bremslicht kaputt. Auf den Fahrer kommt nun ein teures Bußgeld zu. Das Bremslicht muss er innerhalb einer festgelegten Frist reparieren lassen.

Der Polizei ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle Kinder sicher zur Schule kommen. Dazu gehört auch, dass sie von ihren Eltern mit dem Auto nicht bis vor das Schultor gebracht werden oder dort mit dem Auto abgeholt werden. Der Hol- und Bringverkehr kann Kinder gefährden. Schnell kommt es beim Anhalten oder Anfahren zu brenzligen und unübersichtlichen Situationen, die gerade junge Verkehrsteilnehmer überfordern. Um Kinder nicht zu gefährden, sollten Sie auf das Elterntaxi verzichten. Durch weniger Verkehr vor den Schulen erhöht sich die Verkehrssicherheit. Üben Sie mit Ihren Kindern den Weg zu Fuß zur Schule. Das entlastet nicht nur den Verkehr und schont die Umwelt, sondern es stärkt auch die Kinder in ihrer Entwicklung. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell