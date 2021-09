Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots)

Ein Randalierer ist der Polizei am Sonntagmorgen in der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Nach Angaben eines Zeugen würde der Mann gegen Autos treten. Vor Ort konnte die Polizisten den 42-jährigen Mann und drei Freunde antreffen. Der 42-Jährige legte ein aggressives Verhalten an den Tag und beleidigte die Beamten die gesamte Kontrolle über. Er erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt und eine Anzeige wegen Beleidigung. An den geparkten Fahrzeugen konnten keine Schäden durch die Beamten festgestellt werden. Eventuell Geschädigte melden sich bitte unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern. |elz

