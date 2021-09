Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer geht von selbst aus

Kaiserslautern (ots)

In einem Lokal in der Spittelstraße ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand gekommen. Das Feuer erlosch jedoch von selbst wieder. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Der Inhaber des Lokals entdeckte die Beschädigung am Morgen und verständigte die Polizei. Bei den ersten Ermittlungen wurde auch eine eingeschlagene Scheibe an dem Lokal festgestellt. Ob dies im Zusammenhang mit dem Feuer steht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Befragungen in der Nachbarschaft ergaben zudem einen Hinweis auf einen dunklen BMW (Limousine), der sich gegen 4.50 Uhr aus der Spittelstraße entfernte. Der Fahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein und wird deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

