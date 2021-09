Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gelegenheit macht Diebe - Bilanz des Sonderkontrolltags zur Bekämpfung von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

In den letzten Monaten wurden bei den beiden Stadtinspektionen in Kaiserslautern wieder mehr Fälle von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gemeldet. Oft stellte sich heraus, dass die Wagen unverschlossen waren.

Deshalb haben die beiden Stadtinspektionen am Montag einen Sonderkontrolltag zur Bekämpfung von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen ausgerufen. Im Rahmen dieses Sonderkontrolltages wurden am Globus, in der Merkurstraße und an der Adler Apotheke, in der Marktstraße, Informationsstände aufgebaut und betrieben. Beamte der beiden Stadtinspektionen bestreiften die örtlichen Schwerpunktbereiche und führten zielgerichtete Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Hierbei wurden 16 unverschlossene Kraftfahrzeuge mit darin befindlichen Wertgegenstände festgestellt. Die Halter wurden kontaktiert und sensibilisiert. Im Rahmen der Kontrollen und an den Informationsständen wurden 109 Bürgergespräche geführt und hinsichtlich der Thematik sensibilisiert. Der Appell der Leiterin bzw. des Leiters der Stadtinspektionen Kaiserslautern, Katja Schomburg und Christian Deutsch lässt sich weiterhin nur wiederholen: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus - bevor andere es für Sie tun! Lassen Sie nichts im Wagen zurück, was Ihnen wichtig ist oder einen gewissen materiellen Wert hat! Lassen Sie auch nichts im Innenraum herumliegen, was das Interesse von Dieben wecken könnte, beispielsweise Taschen, denen man von außen nicht ansieht, was darin steckt. Und vor allem: Schließen Sie Ihr Fahrzeug IMMER ab - auch wenn sie nur kurz Brötchen holen, den Lottozettel abgeben oder schnell auf die Toilette müssen! Denn Diebe sind noch schneller. Und: Auch in der eigenen Hofeinfahrt ist Ihr Fahrzeug nicht vor Dieben sicher. Auch hier schauen Langfinger gerne mal nach, ob die Türen offen sind - und wenn ja, bedienen sie sich einfach. Mit Vorliebe nachts, "im Schutz der Dunkelheit", aber auch zu jeder anderen Tageszeit. Deshalb: Unbedingt den Wagen abschließen! |elz

