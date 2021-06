Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Randalierer beschädigt PKW

Attendorn (ots)

Ein alkoholisierter Mann beschädigte am Mittwoch um 00:05 Uhr in der Schmiedestraße einen PKW. Anwohner waren durch Geräusche auf den Randalierer aufmerksam geworden und hatten sofort die Polizei informiert. Die eintreffenden Beamten stellten einen 50-Jährigen in unmittelbarer Nähe fest. Ein Alkotest ergab einen Wert deutlich über ein Promille. Der Tatverdächtige wurde nach einer klaren Ansprache und Androhung von Folgemaßnahmen vor Ort entlassen. An dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

