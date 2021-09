Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Verkehrsunfallflucht auf Dreimühlen-Parkplatz durch "Parkrempler", Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Freitagnachmittag (24.09.21), um 15 Uhr, parkte der Fahrer eines schwarzen Citroen Berlingo mittig des Parkplatzes des Einkaufcentrums "Dreimühlen" und ging einkaufen. Als er um 15.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Citroen am linken vorderen Radkasten in Form von Lackkratzern beschädigt worden war. Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht und der Verursacher/die Verursacherin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Verkehrsermittlern des Polizeirevieres in Husum in Verbindung zu setzen.

