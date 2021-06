Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 04./05.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Verkehrsunfallflucht +++

Friesoythe, Südlicher Küstenkanal

In der Zeit vom 03.06.2021, 20:00 Uhr bis zum 04.06.2021, 07:00 Uhr, touchiert ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in auf der Straße Südlicher Küstenkanal auf Höhe der Einmündung Erikaweg einen Gartenzaun, einen Buchsbaum und ein danebenstehendes Straßenschild. Es entsteht Sachschaden. Der oder die Unfallverursacher/in entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht +++

Harkebrügge, Dorfstraße

Am 04.06.2021, im Zeitraum von 14:45 bis 15:45 Uhr verliert eine unbekannte/r Verursacher/in auf der Dorfstraße einen Farbeimer mit grüner Farbe. Auf der Straße bleibt großflächig Farbe zurück. Der Farbeimer wird wieder eingesammelt. Durch diesen Farbfleck entstehen bei mindestens zwei Pkw Farbflecken, die sich nicht entfernen lassen. Der/die Unfallverursacher/in entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus Pkw+++

Barßel, Lloydstraße

In der Zeit vom 03.06.2021, 16:00 Uhr bis zum 04.06.2021, 05:40 Uhr wird ein auf einem Privatgrundstück abgestellter Pkw, Mini Cooper, einer 44-jährigen Barßelerin auf unbekannte Weise geöffnet. Aus dem Pkw werden eine Navigationsgerät und eine Wireless-charging-station ausgebaut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (o4491/93160) oder in Barßel (04499/9222200) zu melden.

+++Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel +++

Friesoythe, Kreisstraße

Am 05.06.2021, gegen 00:05 Uhr, verliert ein 19-jähriger Pkw-Führer aus dem Saterland in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt ins Schleudern. Der Pkw kollidiert mit einer Stahlschutzplanke, es entsteht Sachschaden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,07 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

