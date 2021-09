Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stadum: Geschwindigkeitsüberwachung - 13 Fahrverbote am Nachmittag

Stadum (ots)

Dienstagnachmittag (21.09.21) führten Beamte des Fachdienstes Husum vom Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord in der Gemeinde Stadum eine Geschwindigkeitsmessung durch. Diese Strecke dient zurzeit als Umleitungsstrecke aufgrund einer Baustelle in Leck. Viele Verkehrsteilnehmer würden sich innerorts nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Km/h halten. Die Messung wurde auf der Sprakebüller Straße durchgeführt und bestätigte den vorherrschenden Eindruck.

In der Zeit von 14:15 - 18:15 Uhr wurden insgesamt 500 Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen festgestellt. Gemessen wurde erst ab einer Geschwindigkeit von 59 Km/h. Dennoch fuhren 184 Fahrzeuge zu schnell.

43 Fahrzeugführer fuhren sogar über 21 Km/h zur schnell. 13 Personen werden mit einem Fahrverbot belegt, sie fuhren schneller al 31 Km/h. In sechs Fällen wurden Geschwindigkeiten von über 90 Km/h gemessen.

Die Überschreitungsquote lag mit 36,8 Prozent deutlich über dem üblichen Durchschnitt, der bei fünf - zehn Prozent liegt. Allein 142 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden von Fahrzeugen begangen, die aus dem Ort herausfuhren. Es werden weitere Geschwindigkeitsmessungen folgen.

