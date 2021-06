Polizei Mettmann

POL-ME: Brand auf Reiterhof - technischer Defekt vermutet - Mettmann - 2106152

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (29. Juni 2021) brannte ein Aufenthaltsraum auf einem Reiterhof an der Wülfrather Straße in Mettmann. Nur dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die angrenzende Reithalle ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurde. Als Brandursache wird, nach ersten Ermittlungen, ein technischer Defekt vermutet.

Das war geschehen:

Gegen 22:25 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Reiterhofes an der Wülfrather Straße in Mettmann einen Brandausbruch in einem Aufenthaltsraum neben der Reithalle. Sie informierte die Feuerwehr, die bei ihrem Eintreffen einen in voller Ausdehnung brennenden Aufenthaltsraum feststellte. Die Flammen bedrohten bereits die angrenzende Reithalle und nur dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Der Aufenthaltsraum wurde durch den Brand stark beschädigt. Erste polizeiliche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt für den Brandausbruch ursächlich sein könnte. Der Brandschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell