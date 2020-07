Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt

Delmenhorst (ots)

Am 18.07.20, um 13.58 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Rollerfahrer (aus Delmenhorst) die Bremer Straße in Delmenhorst in Richtung stadtauswärts. Kurz hinter der Einmündung Bremer Straße / Langenwischstraße stürzte der Rollerfahrer alleinbeteiligt und zog sich hierbei Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Roller wird auf 200 Euro geschätzt.

