Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 6 und 15 Uhr kam es in der Mühlenstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte eine Ziegelmauer vor einem Wohnhaus. Er entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell