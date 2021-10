Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Zaun angefahren und geflüchtet

Celle (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 20.10.2021, zwischen 14.30 Uhr 17.30 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen den Gartenzaun eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße und beschädigte ihn. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeistation Lachendorf unter Telefon 05145/284210.

