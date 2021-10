Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Breitenheeser Straße, Weyhausen (ots)

Am Samstag ereignet sich gegen 11:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung B 191 und L 280. Ein 66-jähriger Motorradfahrer befährt die B191 aus Uelzen kommend und wird von einem kreuzenden 29-jährigen Transporterfahrer übersehen. Dieser will die B 191 an der Kreuzung in Richtung Unterlüß überqueren. Trotz eines Ausweichmanövers des Motorradfahrers kommt es zur Kollision, wodurch der Motorradfahrer gegen den Pkw eines 56-jährigen geschleudert wird. Der Motorradfahrer erleidet schwere Kopfverletzung und muss mittels Rtw ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wird die Straße voll gesperrt.

