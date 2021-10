Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schon wieder Seniorin im Supermarkt bestohlen

Celle (ots)

Am Mittwochmittag wurde erneut eine ältere Frau beim Einkaufen bestohlen. Die Seniorin wurde wollte sich einen Einkaufswagen holen. Hier wurde sie durch ein unbekanntes junges Pärchen angerempelt. Beim Betreten des Marktes "Kaufland" an der Hasenbahn rempelte die junge Frau sie erneut an. Der Mann hatte sich in der Zeit auffällig lange die Hände desinfiziert. Kurze Zeit später bemerkte die Kundin das Fehlen ihrer Geldbörse aus ihrer Tasche. In der letzten Zeit häufen sich Taschendiebstähle in Supermärkten. Meist sind es eher ältere Menschen, die bestohlen werden. Die Diebe sind oft zu zweit oder in Gruppen unterwegs. Die Polizei rät, beim Einkaufen sehr gewissenhaft auf mitgeführte Taschen bzw. verdächtige Personen zu achten.

