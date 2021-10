Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - Einbruch in Supermarkt

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag stiegen unbekannte Täter über das Dach in eine Bäckerei in der Nienhagener Straße ein. Die Bäckerei befindet sich in dem Rewe-Supermarkt. Die Kriminellen öffneten gewaltsam den Tresor und entwendeten die Tageseinnahmen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/495460.

