POL-CE: Aktualisierung zur Tierquälerei

Faßberg (ots)

Der vermeintliche Tathergang konnte dank der schnellen Veröffentlichung geklärt werden. Ein Anwohner hatte das verendete Tier in seinem Teich gefunden, als er diesen abgelassen und gereinigt hatte. Das Tier wurde mit einem Seil aus dem Teich geborgen und in den angrenzenden Wald gezogen. Noch während der Anwohner nach einem Jagdausübungsberechtigten suchte, wurde das Tier von dem 13jährigen Jungen gefunden und die Polizei informiert. Der Anwohner wunderte sich nun am darauffolgenden Tag, dass das Tier weg war, obwohl er noch keinen zuständigen Jagdpächter finden konnte.

