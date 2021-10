Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ermittlungen wegen Tierquälerei

Faßberg (ots)

Am 16.10.21, gegen 17:45 Uhr, erhält die Polizei in Bergen den Hinweis, dass in dem kleinen Waldstück im Wohngebiet zwischen Danziger Straße und Am Kastenberg in Faßberg, ein totes Reh gefunden wurde. Was die eingesetzten Beamten vor Ort finden, macht sie dann doch stutzig. Das Tier verendete offensichtlich nicht auf natürliche Weise. Eine Schlinge, aus einem blauen Seil, hatte hierzu vermutlich beigetragen. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich hier um einen Fall von Tierquälerei handelt. Wer Hinweise zu den Umständen geben kann, meldet sich bei der Polizei Faßberg unter 05055/98706-21

