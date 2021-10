Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kriminelle demontieren Autoteile

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (19.10.2021) machten sich unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Bürgermeister-Heine-Straße an hochwertigen PKW zu schaffen. Sie schlugen Autoscheiben ein und demontierten u.a. Motorhauben, Scheinwerfer und andere Autoteile. Als eine Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchteten die Kriminellen. Die Fahrzeugteile ließen sie nach bisherigem Ermittlungsstand zurück. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

