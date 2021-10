Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ovelgönne - Parkbank im Wald angezündet

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht, kurz vor Mitternacht, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an einem Waldweg alarmiert. Ein Zeuge hatte den Feuerschein von weitem gesehen und einen Notruf abgesetzt. Es stellte sich heraus, dass eine Parkbank aus Kunststoff Feuer gefangen hatte und vollständig zerstört wurde. Der Brandort befindet sich auf dem Waldweg, der die Straßen Eidechsenweg und Schwarzer Weg (Oldau) miteinander verbindet. Durch die frühzeitige Brandentdeckung und die anschließenden Löscharbeiten der Feuerwehr wurden angrenzende Bäume nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler der Polizei gehen von Brandstiftung aus. Hinweise von weiteren Zeugen werden unter Telefon 05141/277-215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell