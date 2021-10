Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Bus verliert Reifen und verursacht Unfall

Celle (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der Dorfstraße ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, bei dem wie durch ein Wunder keine Personen verletzt wurden. Gegen 18.15 Uhr löste sich bei einem Linienbus während der Ortsdurchfahrt einer der hinteren linken Zwillingsreifen. Dieser kracht daraufhin in die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Rettungswagens. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Reifen zurück und flog in die Frontscheibe eines wiederum entgegenkommenden PKW, der hinter dem Bus fuhr. Es entstand Sachschaden in mindestens fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell