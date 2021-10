Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Zwölf Rinder auf Streifzug

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Sonntagmorgen meldete ein Autofahrer freilaufende Rinder in Höhe der Allerbrücke am Wilhelm-Heinichen-Ring. Den eingesetzten Polizeibeamten bot sich ein ungewöhnliches Bild: Zwölf Rinder wanderten einträchtig auf dem Radweg in Richtung Klein Hehlen. Der Tierhalter war schnell ausfindig gemacht. Er fing seine Truppe wieder ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell