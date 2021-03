Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht - Senior fährt Radfahrer an

Neuss-Stadionviertel (ots)

Am Samstagmittag (27.02.), gegen 11:55 Uhr, kam es an der Rheydter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. An dem dortigen Büdchen, nahe der Bahnbrücke, kollidierte ein derzeit noch unbekannter Autofahrer mit einem Radler. Der 11-Jährige wartete mit seinem Mountainbike an der roten Ampel als das Auto beim Wenden gegen den Vorderreifen des Bikes stieß. Der Junge musste daher vom Rad springen und verletzte sich dabei. Rettungskräfte versorgten den 11-Jährigen. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Zeugen vor Ort sprachen den Mann auf den Unfall an als dieser am Kiosk Zigaretten kaufte. Doch der Mann fuhr anschließend trotzdem ohne Weiteres in Richtung "Konrad-Adenauer-Ring" davon.

Nach Aussagen von Passanten handelte es sich offenbar um einen anthrazitfarbenen Renault mit Neusser Kennzeichen. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und beleibt. Der Senior, mit kurzen grauen Haaren, trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Sonnenbrille sowie eine schwarze Kappe.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer kann Hinweise auf die Identität des Renaultfahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss zu melden.

