Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Celle (ots)

Heute Morgen (Montag, 18.10.2021) gegen 10.25 Uhr stellte eine Frau ihren PKW BMW auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ackerstraße ab. Als sie zwei Stunden später zurückkam, stellte sie Beschädigungen gleich an beiden Fahrzeugseiten fest. Ursächlich könnte ein anderes Fahrzeug sein, allerdings kann auch eine Beschädigung durch Ein-oder Aussteigen nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf zu melden unter 05145/28421-0.

