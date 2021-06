Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfallfahrer flüchtete von Unfallstelle

Kogel/ Boizenburg (ots)

Kurz nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht hat die Polizei am Sonntagabend den mutmaßlichen Unfallverursacher ermitteln können. Der 22-Jährige steht im Verdacht, auf der Kreisstraße 06 bei Kogel mit seinem PKW gegen eine Schutzplanke geprallt zu sein. Anschließend verschwand der Fahrer mit seinem schwer beschädigten PKW vom Unfallort. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet und noch mit dem Fahrer gesprochen hatte, informierte daraufhin die Polizei, die den mutmaßlichen Unfallfahrer wenig später in seiner Wohnung antreffen konnte. Der Fahrer war leicht verletzt und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Er lehnte jedoch sowohl einen Atemalkoholtest als auch einen Drogenvortest ab. Die Polizisten brachten den deutschen Mann daraufhin zur Blutentnahme. Zudem beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 22-Jährigen. Bei dem Unfall ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden. Gegen den mutmaßlichen Unfallfahrer ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden.

