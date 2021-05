Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Werkzeugdiebstähle aus Transportern in Elze und Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

In der Nacht vom 26./27.05.2021 öffneten bislang unbekannte Täter im Tatzeitraum von 23.30 Uhr bis 06.00 Uhr an einem in Elze, Oeseder Straße, abgestellten Transporter gewaltsam die Hecktür und entwendeten aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeuge. In der gleichen Nacht wurden im Tatzeitraum von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr in Gronau aus einem in der Straße Musikantenkamp abgestellten Transporter ebenfalls mehrere Werkzeuge entwendet. Wie die bislang unbekannten Täter hier in das Fahrzeuginnere gelangten, kann derzeit nicht angegeben werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

