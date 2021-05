Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem PKW in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(mal) In dem Tatzeitraum vom 25.05.2021 (20:00 Uhr) bis zum 26.05.2021 (14:00 Uhr) ist es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen PKW Audi A3 gekommen. Bei der Gerhart-Hauptmann-Straße handelt es sich um eine Sackgasse. Der PKW wurde ordnungsgemäß im dortigen "Wendehammer" (dieser dient als Parkplatz) abgestellt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube sowie die Beifahrerseite des PKW.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

