Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Wartehäuschen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bockenem - (gle) - Am Mittwoch, den 26.05.2021 kam es in den Abendstunden zu einer Sachbeschädigung an einem Wartehäuschen.

Derzeit unbekannte Täter haben gegen 19 Uhr an einem hinter der Oberschule Bockenem gelegenen Wartehäuschen der Bushaltestelle "Schulzentrum" ein Glaselement zerstört. Der Tatort bzw. die Haltestelle befindet sich in der Mahlumer Straße in Höhe der Einmündung zur Karl-Binder-Straße.

Durch einen Zeugen wurden im Bereich des Tatortes zwei männliche Jugendliche im Alter von ca. 14 Jahren festgestellt. Diese seien mit einem grünen bzw. mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet gewesen.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sich unter der Rufnummer 05063/9010 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell