Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall in der Rittnertstraße

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Montag gegen 07:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Smart-Fahrerin und einem Renault-Fahrer in der Rittnertstraße in Karlsruhe-Durlach. Die Smart-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorgehalber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Smart-Fahrerin befuhr die Rittnertstraße von Durlach kommend in Fahrtrichtung Stupferich. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie kurzzeitig nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Renault.

Christina Krenz, Pressestelle

