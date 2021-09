Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.09.2021 parkte eine Autofahrerin aus Wachenheim um 15.00 Uhr ihren blauen Hyundai im Parkhaus des Dürkheimer Hauses in der Gaustraße in Bad Dürkheim. Als sie um 16.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt worden war. Aufgrund des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass ein Auto beim Ein-oder Ausparken gegen den Hyundai gefahren ist. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 - 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell